Afrika Birliği, eşek derisi ticaretini yasakladı

Etiyopya'da yapılan 37'nci Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan karara göre, eşek derisi ticareti yasaklandı. Karar, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin eşek derilerinden elde edilen jelatine olan talebin popülasyona zarar vermesi gerekçesiyle alındı.

Afrika Birliği, kıtadaki eşek popülasyonunun azalmasından ötürü eşek derisi ticaretini yasakladı.

Afrika kıtasında yer alan ülke liderleri, hafta sonu Etiyopya'da yapılan 37'nci Afrika Birliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvede, liderler tarafından alınan kararla, eşek derisi ticaretine yasak getirildi.

Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin eşek derilerinden elde edilen jelatine olan talebi, son yıllarda dünya eşek popülasyonunun büyük bölümünü barındıran Afrika'da tepkilere yol açmıştı.

33 MİLYONLUK EŞEK POPÜLASYONU KORUNUYOR

Karar sonrası açıklama yapan İngiltere merkezli eşekleri koruma derneği "The Donkey Sanctuary", kararla hem 33 milyonluk eşek popülasyonunun hem de işlerinde hayvanları kullanan binlerce yerel topluluğun geçim kaynaklarının korunduğunu belirtti.

Dünyadaki eşek popülasyonunun üçte ikisini barındıran Afrika'da, eşekler hem taşımacılık hem de ulaşım için yaygın olarak kullanılıyor.

JELATİN İÇEREN ÜRÜNLERE ARTAN TALEP

Çin'in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni eşek derisinden elde edilen, "ejiao" adı verilen jelatin içeren ürünlere artan talep.

Çin'de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan "ejiao" ürünlerine gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin'de 4 milyon eşek kesiliyor.

Afrika'daki eşek popülasyonunun gerilemesinin bir diğer nedeni de Çinlilerin eşek eti ithal etmesi.