Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı

Afrika Futbol Konfederasyonu Afrika'da yılın futbolcusu aday listesini açıkladı. Listede Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ve Galatasaray'dan Faslı oyuncu Hakim Ziyech de yer aldı.

Afrika'da yılın futbolcusu adayları açıklandı.

Listede Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ve Galatasaray'dan Faslı oyuncu Hakim Ziyech de yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamada, ödül töreninin 11 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde yapılacağı belirtildi.

Afrika'da yılın futbolcusu adayları şöyle:

1. Ramy Bensebaini (Cezayir, Borussia Dortmund)

2. Riyad Mahrez (Cezayir, Al Ahli)

3. Edmond Tapsoba (Burkina Faso, Bayer Leverkusen)

4. Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun, Napoli)

5. Vincent Aboubakar (Kamerun, Beşiktaş)

6. Ibrahima Sangare (Fildişi Sahili, Nottingham Forest)

7. Seko Fofana (Fildişi Sahili, Al Nassr)

8. Chancel Mbemba (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Olimpik Marsilya)

9. Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pyramids)

10. Mahmoud Abdel Moneim "Kahraba" (Mısır, Al Ahly)

11. Muhammed Abdelmonem (Mısır, Al Ahly)

12. Muhammed ElShenawy (Mısır, Al Ahly)

13. Muhammed Salah (Mısır, Liverpool)

14. Muhammed Kudüs (Gana, West Ham United)

15. Thomas Partey (Gana, Arsenal)

16. Serhou Guirassy (Gine, Stuttgart)

17. Yves Bissouma (Mali, Tottenham Hotspur)

18. Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

19. Azzedine Ounahi (Fas, Olimpik Marsilya)

20. Hakim Ziyech (Fas, Galatasaray)

21. Sofyan Amrabat (Fas, Manchester United)

22. Yahya Jabrane (Fas, Wydad Athletic Club)

23. Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

24. Youssef En-Nesyri (Fas, Sevilla)

25. Peter Shalulile (Namibya, Mamelodi Sundowns)

26. Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

27. Sadio Mane (Senegal, Al Nassr)

28. Pape Matar Sarr (Senegal, Tottenham Hotspur)

29. Percy Tau (Güney Afrika, Al Ahly)

30. Muhammed Ali Ben Romdhane (Tunus, Ferencvaros)

Yılın en iyi kalecisi adayları ise şöyle:

1. Muhammed ElShenawy (Mısır, Al Ahly)

2. Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

3. Andre Onana (Kamerun, Manchester United)

4. Ronwen Williams (Güney Afrika, Mamelodi Sundowns)

5. Edouard Mendy (Senegal, Al Ahli)

6. Oussama Benbot (Cezayir, USM Alger)

7. Youssef El Motie (Fas, Wydad Athletic Club)

8. Djigui Diarra (Mali, Young Africans)

9. Pape Mamadou Sy (Senegal, Generation Foot)

10. Landing Badji (Senegal, AS Pikine)