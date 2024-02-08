Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ve Fildişi Sahili finalde karşılaşacak

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen Fildişi Sahili, finalde Nijerya'nın rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 65. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 kazanan Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı.

Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.