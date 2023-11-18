Afrin'de bombalı saldırı: 15 kişi yaralandı
Suriye'de Afrin ilçe merkezinde, bir yük tırının kasasına yerleştirilen bombalı aracın Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı.
Afrin ilçe merkezinde, bir yük tırının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.
İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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