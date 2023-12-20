Afyon'da 3'ü kadın 4 kişinin ölümü: Boşanma aşamasındaki fail tutuklandı

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 3'ü kadın 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında öldürülen kadınlardan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasında olduğu Mert Muharrem T. isimli erkek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken Mert Muharrem T, hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.

Güncel 20.12.2023 17:12 Giriş: 20.12.2023 17:12

Güncelleme: 20.12.2023 17:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kent merkezine bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Havva Ş.T. (24), babası Adem Ş. (45), annesi Cemile Ş. (43) ve anneannesi Emine T'nin (66) av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. CİNAYETİN SEBEBİ "AİLE NEDENLER" Olayın ardından kaçan Havva Ş.T'nin boşanma aşamasındaki Mert Muharrem T. (25), Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu. Zanlının, jandarmadaki ilk ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söylediği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Mert Muharrem T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ Öte yandan Havva Ş.T. ve Mert Muharrem T'nin bu hafta boşanma davalarının olduğu öğrenildi. Çiftin 2022'de bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği, olaydan sonra 3 yaşındaki çocuklarının devlet korunmasına alındığı belirtildi. Bu arada, Mert Muharrem T, hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi.