Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyon'da katliam: Bir evde 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

Güncel
  • 20.12.2023 00:49
  • Giriş: 20.12.2023 00:49
  • Güncelleme: 20.12.2023 00:51
Kaynak: AA
Afyon'da katliam: Bir evde 3'ü kadın 4 kişi öldürüldü
FOTOĞRAF: AA

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3’ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 