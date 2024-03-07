Afyonkarahisar Belediyesi'nden mülteci açıklaması

Afyonkarahisar Belediyesi, Suriyeli ve diğer mültecilere yardım paketleri dağıtıldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, belediyenin mültecilere yönelik sosyal yardım paketi dağıtıldığı iddialarını yalanladı.

Belediyenin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada mültecilere yönelik sosyal yardım ve istihdam iddialarını gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda ‘Afyonkarahisar Belediyesi’nin başta Suriyeli olmak üzere mültecilere sosyal yardım paketi dağıttığı, yine işe alımlarda mültecilerin istihdam edildiğine’ yönelik iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bilinmelidir ki Afyonkarahisar Belediyesi sosyal yardım paketlerini sadece ve sadece Afyonkarahisar merkez mücavir alanı içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Ne Afyonkarahisar Belediyesi ne de YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde Suriyeli başta olmak üzere hiçbir mülteci istihdam edilmemektedir. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin bu tür söylemlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."