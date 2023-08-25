Afyonkarahisar'da bir evde esrarengiz patlama: 1 yaralı

Afyonkarahisar merkezde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede bulunan 1 kişi yaralanırken, kafesteki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri kurtuldu. Dairedeki bazı duvarlar yıkılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar’da 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Yarenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler patlamada evin içerisinde bulunan G.P.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ardından eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı.

İlk verilere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir inceleme yaptı.

DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, SOKAĞA ÇIKTILAR

Patlamada oda duvarlarının yıkıldığı görüldü. Evdeki kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi.



Patlamanın yaşandığı dairenin yanındaki binalarda oturanlar ise çok şiddetli bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktıklarını açıkladı.

Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada oturan Muammer Çok, "Ben balkonda duruyordum, birden bir patlama duydum. Patlamanın olduğu taraftan duman geldi. Apartmandakiler bağırarak çıktılar, tabandan çok şiddetli bir sarsıntı geldi" dedi.