Afyonkarahisar'da dehşet: Dövdüler, gasp ettiler, boğarak öldürdüler!

Afyonkarahisar’da 4 şahıs tarafından darp edilip yüzükleri ve parası gasp edildikten sonra çarşafla boğulan 51 yaşındaki Hasan Açıkgöz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemler sürüyor.

Afyonkarahisar’da 4 şahıs tarafından darp edilip yüzükleri ve parası gasp edildikten sonra çarşafla boğulan 51 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiyegöre, Hasan Açıkgöz'ün evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sağlık durumu ciddi olan Açıkgöz için bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Açıkgöz’ü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Açıkgöz burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi.

Açıkgöz’ün ölmeden önce polise, ismini Turgut olarak bildiği şahsın yanında bulunan 3-4 kişi ile kendisini odada bulunan çarşafla ağzını kapatarak darp ettiklerini, parmağındaki yüzükleri ve parasını zorla çıkarıp aldıklarını söylediği öğrenildi.

ZANLILAR UŞAK’TA GÖZALTINA ALINDI

Açıkgöz’ün verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede şahısların kaçtıkları aracın plakasını belirleyerek operasyon başlattı.

Söz konusu araç ardından Uşak’ta durdurularak içerisinde bulunan 27 yaşındaki T.K., 26 yaşındaki M.D., 26 yaşındaki Y.A., ve 42 yaşındaki C.Y., gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.