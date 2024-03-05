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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.03.2024 13:13
  • Giriş: 05.03.2024 13:13
  • Güncelleme: 05.03.2024 13:17
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 yaralı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'a bağlı Osmangazi Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı. 

Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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