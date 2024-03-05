Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'a bağlı Osmangazi Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı.
Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki 58 ABE 255 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 03 ABV 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, M.R, S.Y. (55), T.B. ve S.Y. (14) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.