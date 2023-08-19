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Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 19.08.2023 14:30
  • Giriş: 19.08.2023 14:30
  • Güncelleme: 19.08.2023 14:32
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

O.Y. idaresindeki 35 AUC 397 plakalı kamyonet, Dinar-Çay kara yolunda, M.S'nin kullandığı 05 AAZ 467 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden M.S. ve otomobildeki G.Ş. yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi, Afyonkarahisar ve Çay devlet hastanelerine kaldırıldı.

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