Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Kafa ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen S.B, fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan ilk tespitlerde S.B'nin kafası ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili S.B ile Kırşehir'den birlikte geldikleri öne sürülen 2 erkek şüpheli gözaltına alındı.

Güncel 08.01.2024 12:37 Giriş: 08.01.2024 12:37

Güncelleme: 08.01.2024 12:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen kişi, fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, S.B. arazi almak için ilçeye bağlı Sorkun köyüne gelerek arazi sahibi A.G. ile görüşerek anlaştı. A.G'nin misafir ettiği S.B. fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk tespitlerde S.B'nin kafası ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili S.B ile Kırşehir'den birlikte geldikleri öne sürülen 2 erkek şüphelinin 33 AK 520 plakalı araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan aracı Ankara'nın Polatlı ilçesinde durdurarak E.G. (31) ve M.G. (31) isimli şüphelileri gözaltına aldı.