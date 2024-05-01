Afyonkarahisar Valisi'nden 'böcek' açıklaması: "Suç duyurusunda bulunulmamış"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Burcu Köksal'ın belediyede kayıt cihazları buldukları açıklamasına ilişkin incelemenin devam ettiğini, ancak şu ana dek bir suç duyurusunda bulunulmadığını söyledi. Yiğitbaşı, "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz" dedi.

A00fyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın belediye binasında gizli kamera ve böcek bulduklarına dair açıklamasına ilişkin "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz" ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, tarihi Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılan Karşılama ve Tanıtım Merkezi'ni inceledi.

Burada gazetecilerin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesi'nde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusu üzerine Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici."

"SAVCILIĞIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR"

Yiğibaşı, 'valilik olarak her türlü suçla ve suçluyla mücadele olarak doğrudan sorumlu olduklarını' vurguladı ve ardından "İddialar üzerine herhangi bir teslim edilen somut bir ses kaydı, görüntü cihazı veya bilgi, belge yok. Herhangi bir tutanak ve rapor tutulmuş olmadığı söyleniyor. Halen savcılığımızın incelemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda savcılığımızın da açıklama yapacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.