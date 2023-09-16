Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü

Afyonkarahisar’da termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Güncel 16.09.2023 18:57 Giriş: 16.09.2023 18:57

Güncelleme: 16.09.2023 19:30 Kaynak: iHA

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İHA