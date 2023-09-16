Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü
Afyonkarahisar’da termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: iHA
Afyonkarahisar’da bir helikopter otel bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, kent merkezinde Sadıkbey Mahallesi’nde oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, güvenlik ve AFAD ekibi sevk edildi.
Çitleri saran çam ağaçlarının üzerine çakılan helikopterdeki N.C. ve B.C. isimli şahıslar kazayı yara almadan atlattı.
Olayın ardından ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor..