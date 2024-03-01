Afyonkarahisar’da patlamamış Mod-44 tipi el bombası bulundu

Afyonkarahisar'ın Kışlacık Mahallesi'nde, 5 Eylül 2012’de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahallede bulunan bir tarlada patlamamış el bombası bulundu. Uzmanlar, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti.

Güncel 01.03.2024 12:28 Giriş: 01.03.2024 12:28

Güncelleme: 01.03.2024 12:32 Kaynak: İHA

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