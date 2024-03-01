Afyonkarahisar’da patlamamış Mod-44 tipi el bombası bulundu
Afyonkarahisar'ın Kışlacık Mahallesi'nde, 5 Eylül 2012’de mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahallede bulunan bir tarlada patlamamış el bombası bulundu. Uzmanlar, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti.
Afyonkarahisar’da bir tarlada patlamamış el bombası bulundu.
Olay, kent merkezi Kışlacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki Kışlacık Çeşmesi’nin yan tarafında bulunan tarlada bir cisim olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden bomba imha uzmanları cismin, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti.
BOMBA İMHA EDİLDİ
Uzmanlar ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bombayı imha etti.
Bombanın bulunduğu alan, 5 Eylül 2012’de meydana gelen patlamada 25 askerin öldüğü, 3’ü asker 8 kişi de yaralandığı "Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası"nın hemen yanında bulunuyor.