Ağaç kesimi heyelanı tetikliyor

RTEÜ Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Ayberk Kaya, “Rize ile ilgili yaptığımız en büyük tespitlerden biri, özellikle ormanlardaki ağaçların kontrolsüz bir biçimde kesilerek çaylık arazilere çevrilmesidir. Bu durum yağmur yağması sonucunda heyelanı tetikleyici bir unsura dönüşüyor. Yağışların haricinde de Doğu Karadeniz’de dağlık bir yerleşim şekli hakim olduğundan vatandaşlar, kendi arazilerine müstakil evler yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır” dedi.

Prof. Dr Kaya, bu faaliyetler esnasında da mühendislik hizmeti almadan yaptıkları temel kazıları ya da kontrolsüz yol kazıları yoğun bir şekilde heyelanı tetiklediğine dikkat çekti.

DHA