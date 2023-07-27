Ağaca testere, halka yumruk

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda, kömür maden sahasını genişletmek isteyen şirkete karşı direniş sürüyor. İkizköy’de ağaçlara sarılan bölge halkına jandarma müdahale etti. 6 yaşam savunucusu gözaltına alındı.

Aycan KARADAĞ / Muğla

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş üçüncü gününde. Dün sabah saatlerinde ağaç kesimi sonucunda ortaya çıkan tahri batı incelemek için alana giren yaşam savunucuları, kesim işçilerini taşıyan servislerin önünü keserek oturma eylemi gerçekleştirdi. Alana jandarma komando timleri sevk edildi. Yurttaşlar ise ağaçlara sarılarak direnişi sürdürmek istedi. Bunun üzerine, jandarma ekipleri bölge halkını zorla alandan dışarı çıkardı. Bölge halkına müdahale eden jandarmanın bir kişiyeyumruk attığı görüldü. Bu sırada İkizköy Komitesi’nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı ve sonrasında serbest bırakıldı.

Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na hammadde sağlamak için kömür sahasının genişletilmesine karşı 2 yıldır bölgede nöbet tutan yurttaşlar, 24 Temmuz tarihinde adeta şafak baskınıyla uyandı. Yurttaşlar, jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin ağaç kesimine karşı 3 gündür mücadele ediyor. Ülke geneline yayılan protestolara ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen Akbelen Ormanı 3 gündür tahrip ediliyor.

Şafak baskınıyla birlikte başlayan direniş sonucunda ülkenin dört bir tarafından insanlar Akbelen Ormanı’na gitti. Bunun yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaş, yöre halkına destek olmak için bölgede. Dün de CHP’li vekiller Semra Dinçer, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, YSP’li vekiller İbrahim Akın ile Perihan Koca ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün direniş alanını ziyaret etti.

VEKİLLERE MÜDAHALE

Ziyaret sırasında arbede çıktı. Jandarma ziyarete gelen vekillere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gün boyunca sık sık müdahalelerle karşılaşan İkizköylüler gözaltına alındı.

Gümüşel ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan arbededen önce açıklama yapan vekiller İkizköylülere her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Biz buralarda büyüdük. Muğla’nın ormanları madenlerle hedef alınmış durumda. Bölge halkı ormanları korumak için mücadele ediyor. Bizler de halkımızın yanındayız. Yurttaşlarımıza yapılan zulmü kabul etmiyoruz. Bu katliamı durdurmak zorundayız.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Buraya gelirken defalarca arama noktalarında durdurulduk. Burada yapılan katliamı bu şekilde gizleyemezsiniz. Akbelen, Muğla’nın ciğeri. Bu ciğerleri sökülmesine göz yumulmamalı. Şirketin gözünü hırs bürümüş. 2 yıldır Akbelen’de mücadele sürüyor. Buna rağmen vazgeçmiyorlar. Burada çalışma yapılsın diye kolluk kuvvetleri burada. Kamu gücüne karşı ormanı korumaya çalıyoruz. Devletin ormanı koruması gerekiyor. Bir köylü ormanda izinsiz ağaç kesse ceza alıyor. Bu şirketlere hiçbir şey yapılmıyor. Biz ormanlarımızı koruyacağız. Ne pahasına olsun koruyacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer: Bölgeye girebilmek için Valilikten izin aldık. Bölgede aktif bir şekilde ağaç kesildiğini gördük. Bu kesilen ağaçlar nereye taşınıyor bilmiyoruz. AKP iktidarının 20 yılda yaptığı orman faaliyetinin özeti. Bu ormanlık alanda sadece 4 yıllık kömür rezervi var. 4 yıllık kömür için 740 dönümlük orman yok edilmek isteniyor. Vicdanınız kurusun.

ÜRETİM DE YAPAMIYORLAR

Üç gündür ormanlık alanı kapatan jandarma, köylülerin üretimine de engel oldu. Hayvancılığın yoğun yapıldığı İkizköy’de yurttaşlar, süt dağıtımı yapamadıkları için litrelerce süt bozuldu. Yurttaşlar, “Yaşam alanımıza göz dikmelerinin yanında üretimimize de engel oluyorlar. Şu an yaşam alanımızda araç ve insan geçişi olmadığı için sütlerimizi dağıtamıyoruz. Sütlerimiz hep bozuldu” diyerek tepki gösterdi.