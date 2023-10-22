Ağaçta asılı kalan paraşütçü kurtarıldı

Fethiye'de yabancı uyruklu bir paraşütçü ağaçlık alana düştü. Yardım çağrısı sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. Babadağ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan Jandarma JAK timleri paraşütçüyü yüksek bir ağaca asılı vaziyette buldu.

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Babadağ’dan ferdi atlayış gerçekleştiren yabancı uyruklu bir paraşütçü bir süre sonra ağaçlık alana düştü. Yardım çağrısı sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.

Babadağ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan Jandarma JAK timleri paraşütçüyü yüksek bir ağaca asılı vaziyette buldu.

Jandarma JAK ekipleri ağaçta asılı bulunan yabancı uyruklu paraşütçülü takılı kaldığı dallardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.