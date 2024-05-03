Ağbaba'dan Erbaş'a: Aracın günlük kirası 2 buçuk aylık emekli maaşı, insanda ahlak olur

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’de yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AUDİ A8 marka makam aracı kiralanmasını eleştirdi. İktidarın tasarruf tedbirleri genelgesini de hatırlatan Ağbaba, “Ağbaba, "Bu aracın bir günlük kirası 25 bin TL yani bir emekli 2.5 aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. 1 asgari ücretli 1.5 maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Allah bunları ıslah etsin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, israf ve şatafatın AKP mileltvekilleri için yaşam biçimi olduğunu söyledi. Emekli aylığı alan vatandaşların geçinemediğini belirten Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için kiralanan aracın fotoğraflarını gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AUDİ A8 marka makam aracı kiralanmasını eleştiren Ağbaba, "Bu aracın bir günlük kirası 25 bin TL yani bir emekli 2.5 aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. 1 asgari ücretli 1.5 maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur, ahlak olur. Allah bunları ıslah etsin" dedi.

Ağbaba şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanının binmiş olduğu araca bakın değerli arkadaşlar. Tam da Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek fakir fukara mı hiç uzağa gitme genelge yayınlanacağına Diyanet İşleri Başkanına ‘Alo’ de. 6 tane makam aracına binmesin bir tane makam aracına binsin. Ayrıca biliyorsunuz Sayın Erbaş yerli ve milli. Ya yerli ve milli isen TOGG’a binsene, TOGG’a niye binmiyorsun? Ayağın mı kirlenir ne olur ne özelliğin var senin? Bu aracın bir günlük kirası 25 bin TL, yani bir emekli 2.5 aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. 1 asgari ücretli 1.5 maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Ya insanda vicdan olur ahlak olur. Allah bunları ıslah etsin, bunlara vicdan versin AK Parti iktidarı şatafat ve israf iktidarı.”

“HÂLÂ MİLLETLE ALAY EDİYORLAR”

Ağbaba, Meclis Başkanı Numan Kurtuluş’un Mardin’e özel uçakla yaptığı ziyareti de eleştirdi. Ağbaba,"Tasarruf var diyerek milletle alay ediyorlar" dedi. Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi Diyanet İşleri Başkanı yapar da bizim Meclis Başkanımız geri kalır mı? Ne yazıyor, ‘Gündüzü seyranlık gecesi gerdanlık. Medeniyetler beşiği kadim şehrimiz Mardin’deyiz’ özel uçak. Ama tasarruf yapıyor. Ne yapıyor Mardin’e özel uçakla gidiyor, beyefendi Anıtkabir’e otobüsle gidiyor. Ama otobüsle giderken de arkada koruma araçları makam araçları eşlik etmeye devam ediyor. Güler misin ağlar mısın? Şu halimize bak, şu memleketin düştüğü hale bak. Hala tasarruf var diyorlar hâlâ milletle alay ediyorlar."