Ağbaba'dan TÜİK'e enflasyon tepkisi: Açıklanan rakamlar pazarla uyuşmuyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Maalesef TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar pazarla, sokakla uyuşmuyor. Tamamen memura ve emekliye verilecek zam düşük olsun diye bu rakamlar açıklanıyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in aralık ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

"“TÜİK yine mucize yaratmaya devam ediyor. Yıl sonu olunca emekli ve memurun hakkını gasp ediyor" ifadelerini kullanan Ağbaba, "Açıklamış olduğu enflasyon rakamları yıl sonu olunca otomatik oalrak düşüyor. Ama bu rakamların hayatın gerçeği ile sokakla, pazarla ilgisi yok" dedi.

Ağbaba, rakamların pazarla uyuşmadığını belirterek, TÜİK'in enflasyon verilerini emekli ve memura verilecek zammın düşük olması için düşük açıkladığını söyledi.

"İNSANLAR PAHALILIĞIN ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Ağbaba, açıklamasına şunları kaydetti:

"TÜİK'e göre aylık enflasyın 2.93, yıllık enflasyon yüzde 64.77. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 127, tam iki katı. Maalesef TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar pazarla, sokakla uyuşmuyor. Tamamen memura ve emekliye verilecek zam düşük olsun diye bu rakamlar açıklanıyor. Avrupa'da enflasyonda birinciyiz, dünyada beşinciyiz, yedi yıldan beri çift haneli enflasyona mahkum edilmiş, insanlar fiyat pahalılığının altında ezilmeye devam ediyor. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 64, çaya yüzde 113 zam gelmiş. Devletin işlettiği köprü ve otoyollara yüzde 76 oranında zam gelmiş. Benzine yüzde 100 zam gelmiş.

Ey TÜİK, memura ve emekliye bu yaptığın zamlar oranında maaşlara zam yapmalısın. Maalesef TÜİK eliyle devlet, çalışanın, memurunun emeklisinin cebinden para çalmaya devam ediyor. Dolap 30 lirayı geçmiş, enflasyon yüzde 65, faiz yüzde 45 bu gerçeklerle Türkiye yaşarken maalesef hayatın gerçeklerinden kopuk bir TÜİK ile bir siyaset ile karşı karşıyayız.

Seçimden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli açıklama yaptı. 'Emekliyi, enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' dedi. Ama bugün yapılan emekliyi de memuru da çalışanı da enflasyonun altında ezdirmektir, linç etmektir. Maalesef artık emeklinin, memurun nefes alacak durumu yok. Hala hükümet bunu görmezden gelemeye devam ediyor."