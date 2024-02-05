Ağılda başlayan yangın eve sıçradı: 63 küçükbaş hayvan öldü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü.
Kaynak: AA
Eskişehir Odunpazarı'nda ağılda başlayarak yanındaki eve sıçrayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü.
Aşağıçağlan Mahallesi'nde 76 yaşındaki D.D'ye ait ağılda elektrik hattından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve ağılın yanındaki tek katlı eve de sıçrayan alevlere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ağıldaki 63 küçükbaş hayvan öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.
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