Ağır ceza hakiminin yaralandığı kazada '10 dakikalık belirsizlik': Barış Boyun çetesi şüphesi

Suç ağı elebaşı Barış Boyun davasının hakimi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, 6 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza sırasında kameraların 10 dakikalığına kayıtta tespit edilirken Horasan, yakın çevresine bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını söylediği ortaya çıktı.

Firari olarak İtalya’da yaşayan ve İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun davasının hakimi Ali İhsan Horasan'ın geçirdiği ve 10 dakikalık kamera kayıtlarının 'sır' olduğu trafik kazası sırasında kendisine yakın sürüş yapan bir aracın olduğunu söylediği orataya çıktı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Barış Boyun çetesinin yargılandığı davanın duruşmasından yaklaşık 2 ay sonra Horasan, trafik kazası yaptı.

Kaza akşam üzeri 18.50 sularında yaşandı. Kazanın yaşandığı bölgeyi gören kameraların saat 18.47'de elektrik kesintisi nedeniyle kayıt alamadığı belirtildi. Kameralar, 10 dakika sonra tekrar devreye girdi.

MAHKEME BAŞKANI ÇETEDEN ŞÜPHELENİYOR

Tedavisi süren mahkeme başkanı Horasan'ın, yakın çevresine Barış Boyun çetesine yönelik davada yaşanan tehditten bahsettiği, kaza öncesinde trafikte seyir halindeyken şüpheli bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattığı öğrenildi. Polisin soruşturma başlattığı kazayla ilgili henüz bir sonuç alınamadı.

DHA'nın aktardığına göre, Horasan'ın Başakşehir'de geçirdiği kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Horasan'ın FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunduğu belirtilmişti.

Geçmişte çalıştığı mahkemelerde birçok FETÖ davası, Hrant Dink davası, Çağdaş Hukukçular Derneği davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda mahkeme başkanı olarak görev yapan Horasan, MİT tırları davasında da Enis Berberoğlu'nu tutuklamıştı.

Hakim Ali İhsan Horasan'ın, 2027 yılının ağustos ayında erişim engeli getirilen “Rakı masasında Rabia işareti” iddialarını haberleştiren gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu ortaya çıkmıştı.

BARIŞ BOYUN ÇETESİ'Nİ YARGILIYOR

Horasan, şu anda görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütlü suçlarla ilgili açılan davaları yürütüyor. Horasan'ın başkanı olduğu İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamuoyunda 'Barış Boyun çetesi' olarak bilinen mafya grubu da yargılanıyor.

ÇETE ÜYESİ TEHDİT ETTİ

İsmi çok sayıda cinayete karışan çete lideri Barış Boyun'un firari olduğu dosyada, 46 kişi tutuklu yargılanıyor. Temmuz ayında görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan Mahmut Aydınak, mahkeme heyetini tehdit etti. Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine el kol hareketi yapıp parmağını sallayan Aydınak, "Bu ne tutukluluk devamı" dedi. Aydınak, duruşma savcısına da, "Savcı sen tutukluluk halinin devamını istersin haa" diyerek bağırdı.

Aydınak'ın bu sözlerine mahkeme başkanı Horasan sert tepki gösterdi. Mahmut Aydınak'ın sözleri mahkeme heyeti tarafından tutanağa geçirildi ve işlem başlatılacağı belirtildi. Çete üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Aydınak'ın tehdidinden sonra, mahkeme başkanı, mahkeme heyeti ve savcının koruma sayısı artırıldı, güvenlik önlemleri genişletildi.