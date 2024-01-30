Ağır ceza hakiminin yaralandığı kazaya verilen takipsizliğe itiraz

Başta FETÖ, Hrant Dink ve suç ağı elebaşı Barış Boyun davaları olmak üzere kamuoyunda gündeme gelen çok sayıda davanın hakimi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, 6 Ekim'de geçirdiği trafik kazasına ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Firari olarak İtalya’da yaşayan ve İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun davasının hakimi Ali İhsan Horasan'ın geçirdiği ve 10 dakikalık kamera kayıtlarının 'sır' olduğu trafik kazası hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

DHA'nın akrtardığına göre, başta FETÖ davası, Hrant Dink davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dava dosyalarında mahkeme başkanı olarak görev yapan Ali İhsan Horasan, 30 Eylül 2023 tarihinde trafik kazası geçirdi.

Başkan Ali İhsan Horasan kullandığı 34 EP 4438 plakalı araca Atatürk Bulvarı üzerinden Süleyman Demirel Bulvarı istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş yolunun sağında bulunan kaldırım ve ağaca çarptı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Horasan, bir dizi ameliyat geçirdi. 4 aylık tedavisinin sonrasında evine döndü.

Horasan'ın tedavisi sürerken kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

TANIK İFADELERİNE YER VERİLDİ

Olayla ilgili tanık olarak ifadesi alınan traktör şoförü Nihat Kaynar, olay günü kullandığı traktörle İSDÖK Sanayi arkasından çıkıp Atatürk Bulvarında seyir halindeyken siyah renkli aracın yolun sağ tarafındaki ağaca çarptığını gördüğünü söyledi. Tanık, seyir istikametinde başka bir araç olmadığını, kaza yapan aracın yanına gittiğinde aracın çevresinde veya üzerinde bu araca çarpmış olabileceği herhangi bir araç bulunmadığını, havanın aydınlık olduğunu ve şüpheli bir duruma rastlanmadığını söyledi. Muhammet Emin Çakır isimli başka bir tanık da, ses duyunca kafasını çevirdiğinde aracın ağaca çarptığını gördüğünü, bu araca çarpan başka bir aracın olmadığını söyledi.

10 DAKİKALIK ELEKTRİK EKSİNTİSİ YAŞANDI

İSDÖK Sanayi Sitesi Yönetiminden olay yerini gösteren kamera kayıtlarının talep edildiği, ancak site yönetimi sistemsel arızadan dolayı kamera kayıtlarının olmadığını bildirdi. Arızanın ise kaza öncesinde başladığının tespit edildiği ileri sürüldü. Ayrıca olay günü saat 18.39 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesini besleyen trafolardan birinde yüksek gerilim arızası sebebiyle 10 dakikalık elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Başkan Horasan avukatı aracılığıyla takipsizlik kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere sunulan itiraz dilekçesinde, İSDÖK Sanayi Sitesi yönetiminden kazadan 3 gün sonra kamera kayıtlarının istendiği, yazının ne zaman site yönetimine ulaştığının muamma olduğu, savcı tarafından kazanın olduğu anda kamera kayıtlarının toplanmadığı hususunun soruşturmanın eksik yürütüldüğüne karine olduğu kaydedildi.

"OLAĞAN AKIŞA AYKIRI"

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan yazışmalarda sadece kaza öncesi, anı ve sonrasına denk gelecek şekilde 10 dakikalık elektrik kesintisinin olduğuna da dikkat çekilen dilekçede, kamera arızası ile elektrik kesintisi aynı anda düşünüldüğünde bu durumun hayatın olağan akışına aykırı bir durum oluşturduğu açık olduğu vurgusu yapıldı.

Öte yandan Horasan'ın kendisine yakın mesafede bir araçtan bahsettiği, bilirkişi raporunda da bir araçtan bahsedilmesine rağmen bu aracın tespit edilemediği belirtilerek olayda hayatın olağan akışına aykırı birçok şeyin gerçekleştiği, MOBESE kameraları olmak üzere takip eden bir araç olup olmadığının araştırılmamasının eksiklik olduğu ifade edildi.