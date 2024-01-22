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Ağrı'da altyapı çalışması sırasında göçük: 1 işçi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde altyapı kazı çalışması esnasında Ramazan Doğan isimli işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Dünya
  • 22.01.2024 16:02
  • Giriş: 22.01.2024 16:02
  • Güncelleme: 22.01.2024 16:17
Kaynak: AA
Ağrı'da altyapı çalışması sırasında göçük: 1 işçi öldü
Fotoğraf: İHA

Ağrı'da altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Doğubayazıt ilçesinde Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarındaki altyapı kazı çalışması esnasında bir işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan'ın cansız bedeni Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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