Ağrı'da bir kadın öldürüldü, bir kadın ağır yaralı
Ağrı'nın Patnos ilçesi Kokin köyünde, Savaş İşik isimli erkek evli olduğu Esma İşik’i öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Kokin köyünde yaşayan Esma İşik, evli olduğu Savaş İşik tarafından kesici aletle öldürüldü.
MA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde yaşanan olayda fail, Esma İşik’in annesini de ağır yaraladı.
Ölen Esma İşik’in cenazesi ön otopsi için Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralanan annesi ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Savaş İşik, ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.