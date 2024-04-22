Ağrı Dağı eteklerinde su maymunları görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı’nda yaşayan su maymunları hem havadan hem kardan görüntülendi.

Anavatanı olan Güney Amerika’dan kürkleri için Avrupa’ya getirilen su maymunları daha sonra Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı.

Doğal hayatın bir parçası haline gelen su maymunları Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı’nda da yaşamlarını sürdürüyorlar.

Milli park içindeki sulak alanlarda yer alan su maymunlarını alanda yüzerken ya da beslenirken görülebilmek mümkün.

Bölge halkı tarafından "esrarengiz fare" olarak da bilinen su maymunları, hem havadan hem de karadan görüntülendi.