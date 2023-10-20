Agrobay'da işten atılan kadın işçiler: Haklarımızı söke söke alacağız

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Tarım-Sen üyesi kadın işçiler, işten çıkarılma süreçlerini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Emekçiler, “Haklarımızı söke söke alacağız” diyerek mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında işçiler, tazminatsız olarak işten çıkarıldıktan sonra direnişe başladı. 60 gündür haklarını talep eden işçiler, mücadelelerini sürdürüyor. İşten çıkartılan işçilerin ise çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kadın emekçiler, İzmir Konak’ta yer alan Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen) binasında işten çıkarılma süreçlerini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

İlk olarak konuşan Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “İşçilerin işten atılmaları engellemek için işletmenin giriş çıkışını kapattıkları bir eylem oldu. O günden beri eylem devam ediyor. Normalde direnişimizin 3'üncü etabı olarak Ankara'ya yürüme kararı almıştık. Ama direnişimize istinaden Çalışma Bakanlığı tarafından başlatılan bir soruşturma var. Sigortasız çalıştırma, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarma, eksik maaş yatırma gibi konulardan yapılan bu soruşturma nedeniyle yürüyüşümüz erteledik" dedi.

Ardından Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan işçiler tek tek söz alarak yaşadıklarını anlattı. İşçilerden Şirin Yıldırım, çalıştıkları dönem sürekli ücretsiz izinlere zorlandığını söyledi. Yıldırım, "Tatillerde işe gelmeyenlerin isimlerini alıp, ücretsiz izne gönderdiler. Cenazemiz olsa bile gidemedik, bir gün işe gitmediğimizde 2 gün paramız kesildi. İp atarken düştüm, omurga kemiğim kırıldı. 20 gün rapor aldım, sonra kolumu çatlattım. Ama 'evde kırdım' dedim. Kimyasal ilaçları bize attırdıkları için karaciğerimde enzimler çalışmıyor. Patron yalan konuşmasın, gelsin karşımıza öyle konuşsun" diye konuştu.

“YILLARCA SİGORTASIZ ÇALIŞTIK”

İşçilerden Ayşe Çimen ise maaşlarının düzgün yatırılmasını istedikleri için iş bıraktıklarını, şirketin ise dertlerini dinlemek yerine kendilerine hakaret ettiğini dile getirdi. Maaşlarından her ay 400-500 TL kesildiğini dile getiren Çimen, "Firma çalışanları 5 ayrı şirkette gösteriyorlar. Bizim maaşlarımızı, tazminatlarımızı hesaplayıp versinler. Onlardan iş de yüzlerini görmek de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Dudu Güven de serada çalışırken astım hastası olduğunu, 5 ay ücretsiz izne gönderildiğini ve ardından da işten çıkarıldığını söyledi. İşçilerden Behice Karabulut ise işten atıldıklarında bütün haklarını alacaklarının söylendiğini belirtti. Karabulut, "Kardeşimi öldürdüler. Ama ben eylemlerde olduğum için ne kardeşimi görebildim ne de acımı yaşayabildim. Kod 46 ile işten çıkarmasalardı bunları yaşamayacaktım. Ama haklarımızı söke söke alacağız" dedi.

İşçilerin ardından sendika yöneticileri ve işçiler, katılımcıların sorularını cevapladı.