Agrobay direnişi büyüyor

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Tarım-Sen üyesi işçilerin direnişi 42 gündür devam ediyor. Emekçiler, seslerini daha gür duyurabilmek için eylemlerini İstanbul ve Ankara’ya taşıma kararı aldı.

Yılmaz YÜREKLİ

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı Agrobay firmasında işçiler, tazminatsız olarak işten çıkarıldıktan sonra direnişe başladı. 42 gündür haklarını talep eden işçiler, firma önünde başlattıkları eylemlerini büyüterek seslerini duyurmaya çalışıyor.

İşçiler bugün İstanbul’da Agrobay firmasının ihracat yaptığı ülkelerin başkonsoloslukları önünde basın açıklaması yapacak. İşçiler 09.00’da ABD, 11.00’de İngiltere, 12.00’de Hollanda, 13.00’te Almanya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara’ya hareket edecek. 3 Ekim Salı günü Ankara’da saat 11.00’de Agrobay firmasının bağlı olduğu Bayburt Grup A.Ş’nin önünde bir araya gelinecek. Yapılacak açıklamanın ardından işçiler 13.00’de TBMM önünde toplanarak milletvekilleriyle görüşecek.

Direnişteki işçilerden olan Mehmet Kınık, BirGün’e yaptığı açıklamada pazartesi sabah itibariyle direnişlerinin ikinci aşamasına geçeceklerinden belirtti. Kınık, “Enerjimiz her geçen gün artıyor. İşçilerin bir kısmı işletme önünde kalarak eylemi temsil etmeye devam edecek. Bir kısmı da İstanbul’a ve Ankara’ya gidecek. Sendikal mücadeleyle hakkımızı almak istiyoruz. Sendikal tazminat, kıdem tazminatı ve haksız fesih tazminatımızın ödenmesini istiyoruz. Eylemimize tüm halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

61 yaşında çalışmaya devam ederken işten çıkartılan tarım işçisi Naime Tekkahraman ise şu ifadeleri kullandı: “Sendikalı olan arkadaşlarımızın tamamı işten çıkarıldı. İşten çıkarılan arkadaşlarımıza destek olduğumuz için bizi de işten çıkardılar. 3 yıl sigortasız 15 yıl sigortalı toplam 18 yıl bu firmada çalıştım ben. Eylem yaparak hakkımızı almaya çalışıyoruz. 41 gündür direnişimiz sürüyor. Daha önceki yıllarda iş kazası geçirdim kolum kırıldı, ne mahkemeye verdim ne bir şikâyetim oldu. Şu an işten çıkarıldıysam tazminat almakta benim hakkım. Hakkımızı verecekler.”