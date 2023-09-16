Agrobay direnişinde yerde sürüklenerek gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı

Bergama Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan işçilerin nöbet eylemi sırasında jandarma tarafından gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.

İzmir Bergama’da Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 40 işçi 25 gündür kurum önündeki eylemini sürdürüyor.

İşçiler hakları için dün kurum önünde basın açıklaması yapmak istemiş ancak jandarma ekiplerinin sert müdahalesiyle karşılaşmışlardı.

GAZETECİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu müdahalede çoğunluğu kadın işçilerden oluşan 14 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Umut Kocagöz, Cemal Kara, Ayten Yavuz, Fatih Polatlı, İsmail Doğan, Vedat Çınar Altan yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İbrahim Kayan, Umut Altınel, Zeynep Ceren Kuray, Sonay Tezcan, Ahmet saygılı, Mehmet Aksoy, Berkcan Zengin Göksel Akbaba da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.