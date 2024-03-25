Agrobay işçileri, Çalışma Bakanlığı'nın önünde: Sendika haktır, engellenemez!

Agrobay Seracılık’ta sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Tarım-Sen üyesi işçiler Ankara'ya ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önüne gelen işçiler, görüşme talebinde bulundu.

Havva GÜMÜŞKAYA

İzmir Bergama’da sendikaya üye olduktan sonra hiçbir hakları verilmeden işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri başlattıkları yürüyüşün sekizinci gününde Ankara'ya ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önüne gelen işçiler, "Sendika haktır, engellenemez" sloganını attı. İşçiler ayrıca "Bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız" pankartı açtı.

Yaklaşık bir saattir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde bekleyen işçiler, görüşme taleplerini iletti.

İşçiler, görüşme taleplerinin karşılık bulması için Bakanlığın önünde bekleyişlerine devam ediyor.

Bakanlığın önünde bekleyen bir işçi, "Hakkımızı istiyoruz. Bakanlığa geldik, Bakanlık da hakkımızı vermiyor. Hakkımızı almadan ben gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan işçilerin, bugün AKP, CHP ve İYİ Parti heyetleriyle de görüşmesi bekleniyor.