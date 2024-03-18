Agrobay işçisi Ankara’ya yürüyor

İzmir’de sendikaya üye olduktan sonra hiçbir hakları verilmeden işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri, Ankara’ya yürüyüş başlattı.

BİRGÜN EGE

İzmir Bergama’da faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan 39 işçi, 210 gündür direnişini sürüyor.

Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işten çıkartılan işçiler, hakları için bugün Ankara’ya yürüyüş başlattı.

İşçiler yürüyüş öncesi Bergama’da Kapalı Pazar yeri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Tarım Sen Başkanı Umut Kocagöz yaptığı açıklamada, "Seçimden sonrası bekleyecek halimiz yok. 210 gün oldu ve işçiler ne maaşlarını ne de tazminatlarını aldı. Bu ülkede Çalışma Bakanlığı nerede? Çözmüyorsa biz Ankara'ya geleceğiz ve bakanlığın önünde direneceğiz. Agrobay patronunu koruyup kollayan herkese sesleniyoruz; uykularınız kaçsın, hepiniz hesap vereceksiniz” diye konuştu.

Bir kadın işçi de, “Burada 1 buçuk yıl sigortasız çalıştım. Alamadığımız aylıklarımız ve tazminatımız var. Bizi burada oyun oynuyor mu sanıyor. Taş yüreğini yumuşat da bize emeğimizi ver” dedi. Bir başka işçi ise, “Burada 1 buçuk yılı sigortasız çalıştım. Ücretlerimizi elden alırdık. Son zamanlarda ücretlerimizi vermiyor diye sendikalı olduk. Bizi işten çıkarttı” ifadelerini kullandı.

İşçiler; Soma, Akhisar, Salihli, Uşak, Afyon, Bayat, Polatlı’dan geçtikten sonra Ankara’ya ulaşacak.