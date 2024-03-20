Agrobay işçisi sadaka değil, alın terini istiyor

Ahin ASLAN

İzmir Bergama’da sendikaya üye olduktan sonra hiçbir hakları verilmeden işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri Ankara Yürüyüşü’nün ikinci gününü geride bıraktı. Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan Tarım İşçileri Sendikası’na (Tarım-Sen) üye emekçiler, yürüyüşün ikinci gününde “Çözüm bulmadan dönmek yok” dedi.

Manisa Soma Avdan mevkiden Soma merkeze doğru süren yürüyüşte konuşan Şehriban Kapalıkaya, şunları söyledi: “Her gittiğimiz yerde çocuk gibi aldatıldık. Artık çözüm bulunmadan dönmeyeceğiz. Emeğimiz var, hakkımız var. Dişimizle, tırnağımızla hak ettiğimiz parayı neden alamıyoruz. Biz çözüm almadan evimize geri dönmeyeceğiz. Bize yazık değil mi? Biz emeğimizin peşindeyiz. O patronun annesi yaşındayım, gece çadırda kaldım. Sadaka istemiyorum, emeğimi, alın terimi istiyorum. Yollara döküldük, bunu mu hak ettik? Bizi bu yollara döken utansın.”