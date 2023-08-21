Ağustos bitmeden 119 cinayet!

İş cinayetlerinin sonu gelmiyor. Ağustos ayı bitmeden 119 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İSİG Meclisi’nden Turan, emekçilerin kötü çalışma koşullarına dikkat çekti.

Oğulcan AYDIN

Ülkede iş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün en az bir işçi yaşamını yitiriyor. Bu ay henüz sona ermedi ancak kara bir leke gibi tarihe geçti. Ağustos ayının ilk 20 gününde ülkede en az 119 işçi çalışırken öldü. Bu yılın neredeyse ilk 8 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı ise en az 1.190 oldu.

Ülkede yaşanan iş cinayetlerinin sebeplerini değerlendiren İSİG Meclisi İstanbul Koordinasyonu Üyesi Gökhan Turan, çalışma koşullarının kötü olduğuna ve bu nedenle sürekli cinayetlerin meydana geldiğine dikkat çekti. İş cinayetlerinin takibinin yapılması gerektiğine değinen Turan, “Tarım işçilerinin durumu kötü, bunun yanında çocuk işçiliği artıyor. Ayrıca göçmen işçiler büyükşehirlere sürülüyor. İşverenler tarafından hızlı şekilde iş bilmeyen, ara eleman olarak alınan ekipler inşaat sektöründe çalışmak durumunda kalıyor. Bu da kazaların olmasını sağlayan ana unsurlardan biri” dedi.

Çalışma koşullarının oldukça kötü olduğunu vurgulayan Turan, “Asgari ücrete çalışan ve mesaiye kalan insanların koşullarını hepimiz biliyoruz. İşveren ve devlet çalışma yapmıyor” diye de ekledi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle de işçilerin yaşamını yitirdiğini belirten Turan, şöyle konuştu: “Sıcak havalardaki çalışma koşulları değerlendirilmeli. Geçen günlerde PTT çalışanı arkadaşımız hayatını kaybetti. Diğer iş koşulları için de durum vahim. Temmuz ayında asgari ücrete gelen zam geçim standartlarını iyileştirmedi. İşçiler artık erken kalkıp, mesailerinden gece daha geç saatlerde çıkıyor. Bunların takibi yapılmalı. Bunun için sendikalılığın oranı artmalı. Sendikalar artık görünür hale gelmeli.”