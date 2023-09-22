Ağustosta kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket sayısını açıkladı. Ağustosta kurulan şirket sayısı aylık yüzde 12,6 artarken, yıllık yüzde 13,9 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağustos 2023 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirketleri açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza kıyasla yüzde 12,6 artışla 9 bin 326'dan 10 bin 503'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17,3 azalışla 1709 oldu. Temmuzda 2 bin 67 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,2 azalış gösterdi.