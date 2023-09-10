Ağustosta şiddete karşı 372 çağrı

HABER MERKEZİ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ağustos Veri ve Analiz Raporunu yayımladı. Rapora göre; Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 1-31 Ağustos arasında 372 çağrı aldı.

Ağustos’ta ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 92 şiddet vakasının 71’i ev içi şiddet ihbarı iken bunların yüzde 42’si eş şiddeti ihbarları olarak kaydedildi. 20 çağrıda sığınak talebinde bulunulduğu ve acil müdahale gerektiren 6 vaka ihbarı yapıldı.

Federasyondan rapora ilişkin yapılan açıklamada “Gelen çağrılar şiddetin en güvenli yer olduğunu varsaydığımız ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. Eşler yüzde 42,9 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 14,3 ile babalar takip etmektedir” denildi. Açıklamada şu veriler yer aldı: “Gelen 71 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 37 çağrı karakola, 14 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Ağustos ayı içerisinde hatta gelen ihbarlarda şiddete maruz kalanların yaşları 2-65 arasında değişmiştir. Gelen aramalar göstermektedir ki, ev içi şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 82,2). Bu oranı yüzde 5,5 ile çocuklar izlemektedir. İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır.”