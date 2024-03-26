Ağzı bağlı çuvallara koydukları yavru köpekleri barınak önüne bıraktılar

Edirne’de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) Canevi Barınağı önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler bulundu. Mama, su verilen ve durumları iyi olan köpekler, barınakta bakıma alındı.

KE-HAYKO’nun İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Canevi Barınağı'na gelen bir hayvansever, bazıları yırtılarak açılmış bazıları ise ağızları iple bağlanmış olan çuvalları fark etti. Bir çuvalın ipini çözen hayvansever içinde havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler olduğunu gördü. Hayvansever, bazı köpeklerin ise çuvalları parçalayarak dışarı çıktıklarını fark etti. Mama ile su verilen ve durumları iyi olan 14 yavru köpek bakıma alındı.

İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, köpekleri çuvalla barınak önüne bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, ağızları bağlı 4 çuval içerisinde 14 yavru köpeğin Canevi Barınağı'nın önüne bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Oraya gelen bir hayvansever çuvalların içerisinden gelen seslere dikkat ettiğinde bir iki çuvalın açılmış ve çalıların altına kaçmış yavru köpekler ile birkaçı ise açılmamış çuval olduğunu görüyor. Çuvalı açtığında ise içerisinde 3-4 tane yavru köpek çıkmış. Biz buna çok üzülüyoruz. Bizim orada bir görevli arkadaşımız var. Hatta kapıda telefon numaramız var. Ramazan gibi mübarek bir ayda yavru köpeklerin çuvallara doldurulup oraya atılması doğru mu? Ne zaman atıldıkları da belli değil. Belki gece soğukta kaldılar, belki de üzerlerine yağmur yağdı. Biz bunları kınıyoruz, üzülüyoruz. Hiçbir zaman ‘bu yavruları kabul etmiyoruz’ demedik ki. Bizi arayabilirler. Çuval içerisinde olmaz. Ağzı bağlanarak atılmaz. Hayvanlara psikolojik bir baskı yapıyorsunuz. O hayvanlara yazık günah değil mi? Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözlerinin korkudan kocaman olduğunu gördük. Aç, susuz perişan olmuşlar. Ne zaman atıldıkları belli değil. Şu anda durumları iyi, sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Polise şikayetçi olacağız. Yapanlar kimse bulunsun, cezasını alsın. Biz böyle çuvallar içerisinde köpeklerin barınak önüne atılmasına taraf değiliz” dedi.