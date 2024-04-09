Ağzını açana ceza!

İktidara yönelik eleştirileri baskılama aracına dönüştürülen TCK 216. madde kapsamında Ceza Mahkemeleri’nde açılan dosya sayısı 2 bin 283’e ulaştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten” 2 bin 627 kişi hâkim karşısına çıkarıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarının politikaları nedeniyle Türkiye’de en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP iktidarında Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir etti. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı günden güne azaldı. Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik verileri de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” başlıklı TCK 216 kapsamındaki dosya sayısının çarpıcı boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Verilere göre TCK 216 kapsamında açılan dosya sayısı 2 bin 283’e çıktı.

MAHKEMELER DOLDU TAŞTI

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 itibarıyla Ceza Mahkemeleri’nde TCK 216 kapsamında açılan dosya sayısı 2022 yılından devredilenlere birlikte 2 bin 283’e kadar yükseldi. Dosyalardaki sanık sayısının 2 bin 627, isnat edilen suç sayısının ise 3 bin 219 olduğu bildirildi. Ceza Mahkemeleri’nde, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle yalnızca 2023 yılında bin 181 kişinin sanık olduğu belirtildi.

GAZETECİ DE TORBADA

TCK 216 kapsamında Ceza Mahkemeleri’nde alınan kararların türlerine göre dağılımı da dikkat çekti. 2023 yılında TCK 216 kapsamında karara bağlanan bin 42 dosyadan 182 kişiye mahkûmiyet kararı verildi. 2023’te, “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” suçunu işlediği iddiası ile adliyenin soğuk koridorları ile tanışan 654 kişinin ise beraatına hükmedildi. TCK 216 kapsamında cezalandırılan 270 kişi ise “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulamasından yararlandırıldı.

Türkiye’de, “halkı kin ve düşmanlığa tahrikten” açılan ve kamuoyunda tepki çeken bazı davalar ve alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

• Yeşil tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atmaktan yargılanan Ege Akersoy’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraatına karar verildi.

• Gazeteci Can Ataklı hakkında, Youtube yayınında iktidarı eleştirmesinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

• Sosyal medya hesabından şeriatla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Avukat Feyza Altun hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altun hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

• Sokak röportajında Zafer Partisi’nin, Kürt nüfusunun yoğun olduğu Esenyurt’ta çadır açmasını eleştirdiği kaydedilen Y.S., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" ifadeler kullandığı öne sürülerek gözaltına alındı.