Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi. Çarpışma sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Güncel 17.09.2023 12:36 Giriş: 17.09.2023 12:36

Güncelleme: 17.09.2023 12:41 Kaynak: AA

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