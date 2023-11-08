Ahlaksız teklifler

İtalya, Akdeniz’den gelen göçmenlerin Arnavutluk’a gönderilmesi ve iltica başvurularının burada yapılması için Tiran ile anlaştı. Almanya’daki göç zirvesinde ise mültecilere yapılan ödeneğin azaltılması kararı çıktı.

Dış Haberler

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, Adriyatik'in karşı yakasındaki Arnavutluk'u göçmen deposuna çevirmek için ilk adımı attı. Frateli d'Italia, Lega ve Forza Italia'nın oluşturduğu Giorgia Roma hükümeti sığınmacıların iltica başvurularının Arnavutluk'ta işleme konulması için Tiran yönetimi ile anlaştı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında Roma'da yapılan görüşmede imzalandı.

Anlaşmaya göre Arnavutluk'ta iki adet ilk kabul merkezi açılacak. Bu merkezlerin ülkenin liman kenti Şingin ve Gjader bölgesinde kurulacağı belirtiliyor. Akdeniz üzerinden İtalya'ya açılan göçmen teknelerinden kurtarılanlar, bu merkezlere götürülecek ve iltica başvuruları burada değerlendirilecek. Sığınmacılar, başvurularının reddedilmesi halinde ülkelerine sınırdışı edilecek.

GELECEK YIL DEVREDE

Meloni'nin Il Messagero'ya yaptığı açıklamaya göre anlaşma, İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıları kapsıyor. "Merkezler 3 bine kadar göçmen alabilecek" diyen Meloni, kabul merkezlerinin gelecek yıl devreye gireceğini kaydetti. Merkezler İtalya tarafından işletilecek, güvenlik personeli ise Arnavutluk tarafından sağlanacak. Yılda 36 bin göçmenin iltica başvurusunun bu merkezlerde işleme konulabileceği ifade ediliyor.

Deutsche Welle'deki habere göre Meloni, İtalya ile Arnavutluk arasındaki anlaşmanın başka ülkelerle benzer anlaşmalar için de örnek oluşturabileceğini söyledi.

ANLAŞMAYA TEPKİ

İtalya'da muhalefet anlaşmayı eleştiriyor. Sosyal demokrat Demokratik Parti milletvekili Elly Schlein anlaşmanın uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu söyledi. Arnavutluk'ta ise muhafazakar gruplar anlaşmaya tepkili. Başbakan Edi Rama'ya Arnavutluk'u "Avrupa'daki yasadışı göçmenlerin merkezi" haline getirdiği suçlaması yöneltiliyor.

∗∗∗

SIĞINMACI DEPOSU ARAYIŞINDAKİ BERLİN’DEN İLTİCA PARASINA KESİK

Almanya'da hükümet ile eyaletler, sığınmacı masraflarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre Federal Hükümet, eyaletlere sığınmacı başına olmak üzere yılda 7 bin 500 avro kaynak aktaracak. Sığınmacılara verilen ödenekler azaltılacak. Göçü azaltmak için İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında kontrol uygulamasına devam edilecek.

Mutabakat, Başbakan Olaf Scholz'un başkent Berlin'de eyalet başbakanlarıyla önceki gün yaptığı ve dokuz saat süren zirvede sağlandı. Sosyal Demokrat Partili Scholz dün sabah varılan uzlaşmayı "tarihi" olarak niteledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kararı yetersiz buldu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin iltica sürecinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde başlatılması ve tamamlanması önerisinin ise incelenmesine karar verildi. Scholz hem bunun yasal olup olmadığı hem de hayata geçirilmesi konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti.