Ahlat Köşkü para yutuyor

İsmail ARI

Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan ve 25 Ağustos 2020’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılışını yaptığı Ahlat Köşkü’nün hemen yanına yapılan “bakan konutlarının” inşaatı tamamladı. Bakan konutları, Ahlat Köşkü’nü de yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy tarafından inşa edildi.

Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli şirketin internet sitesinde, Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı Ahlat Köşkü’nün hemen yanına “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyurulmuştu. Ahlat Konukevleri Projesi kapsamında “83 bin 499 metrekarelik bir alana 9 adet bakan konutu, bir kafeterya binası, bir otopark, bir revir binası, iki güvenlik/düzen binası” inşa edildi.

Daha önce projeye dair şu ayrıntılar da paylaşılmıştı: “Ahlat Konukevleri, Ahlat Gençlik Külliyesi (Ahlat Köşkü) ile aynı parseli paylaşmaktadır. Projenin tasarım esası, dokuya ve birbirine uyumlu konutların inşa edilmesidir. Eğimli bir araziye oturan konutlar, Türk evi geleneği ile birbirinin ışığını ve manzarasını kesmeyecek düzende konumlandırılmıştır. Projenin can alıcı bölümlerinden olan konuk evi, yöresel tarihi dokuyu yansıtan Ahlat taşı ile kaplanmış olup, döneme ait motifleri içeren özel imalatları da bünyesinde barındırmaktadır.”

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, kıyı kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı vermişti. Ancak bu karar köşkün yapımını durdurmamış ve Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen inşa edilmişti. Ardından da AYM kararına kılıf uydurmak için köşkün Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek Bitlis Ahlat Gençlik Külliyesi adı altında kullanılacağı açıklanmıştı. Ayrıca, köşkün bulunduğu alanı gösteren uydu görüntülerinde, Van Gölü’nün kıyı bölgesine dolgu alanı ve yeni yollar yapıldığı görülüyor. Köşk’ün yapıldığı alanın ise daha önce tarım arazisi olarak kullanıldığı biliniyor.