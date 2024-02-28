Ahmet Akın’a Balıkesir'de adaş 'tezgahı'

CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın karşısına ‘Ahmet Akın’ isimli bağımsız bir kişi aday oldu. CHP’li Akın, bunun bir ‘tezgah’ olduğunu söyledi.

Balıkesir’deki seçimlerde iki Ahmet Akın ismi pusulada yer alacak. CHP adayı Ahmet Akın, isim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını, bu tezgâhın bilinçli olarak kurulduğunu savundu.

Rakip adayın kamuoyu yoklamalarının hemen hepsinde geride kalmasının böyle bir yola başvurmalarına neden olduğunu belirten CHP’li Akın, şöyle konuştu: “Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun diyorum. Kuvayı Milliye kentine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart’ta gereken yanıtı sandıkta verecek.”

‘SEÇİMİ KAZANACAĞIZ’

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan CHP’li Akın, beş yıldır büyükşehir belediyesini yönetip altyapı, yol ve suyu yurttaşlara ulaştıramayan ve herkesi isyan ettirenlerin entrika peşinde koştuğunu söyledi.

Akın, “Bu oyunu Balıkesirli hemşerilerimiz bozar. 1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. Şehrimiz bugün kasaba gibi kalmaz gerçek bir büyükşehir olurdu. Her türlü engellemeye rağmen seçimi kazanacağız, Balıkesir’in hakkını alacak, hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu