Ahmet Aras: Emekçilerin sorunlarına çözüm üreteceğiz

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, DİSK Genel İş Sendikası tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Aras, "Sosyal belediyecilik, toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik sorunlara çözüm üretmek zorundadır" dedi.

BİRGÜN EGE

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda DİSK Genel İş Sendikası tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinliğe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katılım sağladı. Etkinlikte konuşan Çerkezoğlu ve Çalışkan toplumcu belediyecilik için mücadele ve Aras’a destek çağrısında bulundu.

İşçilerin emekçilerin sorunlarına halkçı, toplumcu ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üreteceklerini söyleyen Aras, "Benim babam, çiftçi, annem esnaf. Ben de onların dişinden, tırnağından attırdıkları ufacık gelirle okudum ve bugünlere geldim. Cumhuriyetin eşit bir yurttaşı olarak atamın bize bıraktığı mirası sonuna kadar götürmek için azimliyim, kararlıyım, cesurum. Bizler halk için çalışacağız. Toplumcu belediyecilik yapacağız. Ranta saraylara hizmet etmeyeceğiz. Bugün işçi kardeşim, emekli, dar gelirli vatandaşım çocuğunu kreşe göndermek için kırk defa düşünmek zorunda kalıyor. Ancak işte sosyal belediyecilik, toplumcu belediyecilik, halkçı belediyecilik bu soruna çözüm bulmak zorundadır" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI TARİKATLARIN KARANLIK DENİZLERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Aras, "Son beş yılda yaptığımız sadece beş tane kreşte beş yüz tane dar gelirli vatandaşımızın çocuğu okutuyoruz. Onlara sağlıklı, güvenli bir eğitim veriyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimin ücreti bir asgari ücretin üçte birinden az bir rakamadır. Sosyal politika böyle olur. Beş yüz çocuk mutlu olur. Beş yüz aile mutlu olur. Beş yüz kadın özgürleşir. Ve o çocuklar laik Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür yurttaşları olarak eğitimden eşit faydalanır. Bu türlü girişimleri çoğaltacağız. Muğla'nın her bir köşesinde emekçi kardeşlerim için, emekliler için, dar gelirli vatandaşlarımız için bunun gibi girişimler ve projeler yapacağız. Ücretsiz okullara ve üniversitelere girmek için, sınava girmek için alacakları kursları ücretsiz yapacağım. KPSS'den yüz alsın, ataması yapılmayan, yandaş olmayan öğretmenler için yapacağım. Onları anında çalıştıracağız. Çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin, karanlık denizlerine terk etmeyeceğiz. Muğla'da fakirse yüksekokul ve üniversite olan her yerde her ilçede yurtlar yapacağız. Ileri yaştaki vatandaşlarımız için onları yalnızlığa terk etmeyeceğiz. Bodrum'da yaptığı söylüyorum. Yaşlı yaşam merkezleri, huzur evleri yapacağız" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezolu ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aras, "Son beş yılda ve bundan sonra da büyüttüğümüz belediye bütçesini, gelirini emekçilerimizle hakça paylaşacağız. Adaletli bir şekilde paylaşacağız. Bölgemizdeki en iyi toplu sözleşmeleri biz yaptık, çok daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİN TÜRKİYE’SİNDEN YANAYIZ, AHMET ARAS’IN YANINDAYIZ"

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’a destek açıklamasında bulundu.

Ahmet Aras'ın yanında olduğunu ve desteklediğini ifade eden Çalışkan, "Bu ülkede gençlerimizin geleceği yok. Bu ülkede umutsuzluk var. Bu karanlığa karşı kim duruyorsa, kim mücadele ediyorsa onlarla yan yana olalım diyoruz. Biz kendi çıkarımız için mücadele etmiyoruz Biz haklarımız için mücadele ediyoruz. Tarafız. Emeğin Türkiye'sinden yana tarafız. Biz eşitliğin Türkiye'sinden yana tarafız. Özgürlüğün Türkiye'sinden yana tarafız. Barışın ve demokrasinin yanında olanlardan yana tarafız. Biz laik Türkiye'den yanayız ve tarafız. Bütün Türkiye'ye toplumcu, demokratik, kamucu bir belediye, bir yerel yönetim talep ediyoruz. Bütün Türkiye için bunu talep ediyoruz. Muğla'da da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın yanındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.

Barıştan, demokrasiden emeğin Türkiye'sini ve kurmak için omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu ülkede öyle bir düzen kuruldu ki düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Ve bu düzende bizlerin emeği yok sayılıyor. En temel haklarımız örgütlenme Halkımız sendikal haklarımız, kazanılmış haklarımız tehlike altında. Ve böylesi bir süreçte bizler emeğimizi, ekmeğimize sahip çıkmak için koşullar ne olursa olsun, her türlü zorluğu ve baskıyı yenerek yana omuz omuza bu mücadeleyi büyütüyoruz. İşte böylesi bir süreçte bugün de Muğla'da yan yana omuz omuzayız. Biz biliyoruz ki bugün yaşadığımız bu yüksek enflasyonun, hayat pahalılığını işsizliğin, yoksulluğun bir nedeni var. Bu yaşadığımız olumsuz tablo ülkeyi yöneten iktidarın ekonomi kurmaylarının beceriksizliği iş bilmezliği değil. Bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidar AKP'nin sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucu. Oysa bu ülkenin tüm değerlerini, tüm güzelliklerini biz üretiyoruz. Yirmi dört saat çalışıyoruz iş yerlerimizde. Ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte de emekten, barıştan, demokrasiden yana ve ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, emeğin Türkiye'sini ve emeğin dünyasını kurmak için yan yanayız" dedi.