Ahmet Aras görevi devraldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras görevi önceki başkan Dr. Osman Gürün’den devraldı.

BİRGÜN EGE

Yerel seçimlerden zaferle ayrılan ve yüzde 54,90 oy oranı ile Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı il belediyelerinde dördüncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbatasını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki başkan Dr. Osman Gürün’den devralarak göreve resmen başladı.

Devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün şunları söyledi: “Halkımız 31 Mart seçimlerinde bizlere güvendi ve çok önemli bir görev verdi. Muğla’da kazandığımız 11 ilçe, Büyükşehir Belediye başkanımızın hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğine, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun. 25 yıl belediye başkanı olarak çok sevdiğim Muğla’ma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören, oyları ile hep yanımda olan halkıma teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Başımız dik ve alnımız açık olarak görevi huzur içinde çok sevdiğim Ahmet Aras başkanımıza devrediyorum. Yolu açık olsun."

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK, BURASI SİZİN EVİNİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da devir teslim töreninde Muğla’nın tüm ilçelerinden gelen hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başladı ve çok çalışacaklarını söyledi.

Aras, “2 aya yakın il başkanımız koordinesinde genel başkanımız, vekillerimiz, kadın, gençlik kollarımız ve partililerimiz olmak üzere çok önemli bir seçim dönemi geçirdik. Tüm ilçelerimizde çok önemli ve başarılı sonuçlar aldık. 1 Nisan’da tüm Türkiye’ye bahar geldi. Barışın, özgürlüğün, demokrasinin seçimi oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Bu başarıda bizim de payımız varsa ne mutlu bize. Muğla gibi tarihi binlerce yıla dayanan, çok değerli insan hazinesine sahip olan kadim bir şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu görevi 25 yıl Muğla’ya başarıyla hizmet eden, bayrağı en yukarıya çıkaran Osman başkanımdan devralıyorum. Ondan devraldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için, siyasi parti ayrımı gözetmeden, birleştirerek görevimizi yerine getireceğiz. Kapımız herkese açık. Sizlerin oyları ile seçildik ve burası sizin eviniz. Bizler de sizin hizmetkârınızız. Hiçbir zaman ne oldum demeyeceğiz. Bütün belediye başkanlarımızla sizler için çalışacağız” diye konuştu.

Aras, “Önceki dönem çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerde pandemide, yangında, depremde birlikte çalıştık. Gözlerinden öpüyorum. Büyükşehir personelimizi de selamlıyor, sizlerle çok güzel işler yapacağız. Özellikle seçim sürecinde ve şimdi yanımda olan anneme, babama, abime, değerli eşime teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Aldığımız görevin, sorumluluğun farkındayız. Ata’mızın çizdiği yolun ışığında çalışacağız, çalışacağız” dedi.