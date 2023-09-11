Ahmet Atakan için adalet arayışımız devam edecek

Haber Merkezi

Gezi Parkı protestolarına destek için 10 Eylül 2013’te Hatay’da yapılan eylemde, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Oğlunun ölüm yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet’e konuşan anne Emsal Atakan senelerdir adalet arayışlarının sürdüğünü belirtti.

10 yıllık sürece ilişkin bilgi veren Anne Atakan, “İçimiz kan ağlıyor, büyük acılar içindeyiz. Hukuki bir muhatap bulamıyoruz” dedi. Depremde Hatay’da yaşadıkları evin yıkıldığını ifade eden Anne Atakan, “Ahmet Atakan’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı. Depremde de birçok yakınımızı kaybettik. Ahmet’in anıları enkaz altında kaldı. Enkazdan yalnızca birkaç parça eşyasını çıkarabildim. Hatay depremde kaderine terk edildi. Sözün bittiği yerdeyiz. Burada insanlık dramı yaşandı. Depremden kurtulanlar acıyla yaşama tutunuyor” şeklinde konuştu.