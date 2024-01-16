Ahmet Bostancı tahliye edildi: Adliye koridorunda ‘yaşasın şeriat’ sloganları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı'nın tahliyesine karar verildi. Bostancı'nın tahliyesinin ardından adliye koridorlarında bir grup 'Yaşasın şeriat' sloganı attı.

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

ADLİYE KORİDORUNDA 'ŞERİAT' SLOGANLARI

Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı.

NE OLMUŞTU?

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.