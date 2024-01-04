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Ahmet Çakar: Büyükekşi şikayet etmiş, ifade vermeye gidiyorum

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti sebebiyle ifade vermeye gideceğini söyledi.

Spor
  • 04.01.2024 10:18
  • Giriş: 04.01.2024 10:18
  • Güncelleme: 04.01.2024 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar: Büyükekşi şikayet etmiş, ifade vermeye gidiyorum

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti ile ifade vermeye gideceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Çakar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceğini kaydetti. 

Çakar, paylaşımında "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı. 

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