Ahmet Çakar: Büyükekşi şikayet etmiş, ifade vermeye gidiyorum
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti sebebiyle ifade vermeye gideceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti ile ifade vermeye gideceğini duyurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Çakar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceğini kaydetti.
Çakar, paylaşımında "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.
Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi , kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş….— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) January 4, 2024
Sıradaki Haber