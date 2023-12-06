Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi talebine ret

Haber Merkezi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in bombalı saldırısında katledilen 33 kişinin ölümüne dair firari sanıklar Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı yönünden devam eden davanın 5'inci duruşması görüldü.

Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada konuşan katliamda yaşamını yitiren Uğur Özkan'ın babası Mehmet Özkan, bugüne kadar mahkemenin taleplerini reddedildiğini hatırlatarak, "Bu davayı takip ettik diye biz tutuklandık. Bize soruşturmalar açılıyor. Bizden ne istiyorsunuz? Hani adalet? Sanıklar elini kolunu sallayarak geziyor" dedi. Mahkeme, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Mayıs 2024'te.