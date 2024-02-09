Ahmet Ercan'ın '9 Şubat depremi' açıklaması sosyal medyada paniğe neden oldu

Ahmet Ercan'ın sosyal medyadan yaptığı Burdur açıklaması gece yarısı paniğe neden oldu. Ercan'ın paylaşımı 9 Şubat'ta deprem beklendiği yönünde algılandı. Ercan sonra açıklamasını revize etti.

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Fotoğraf: AA

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gece yarısı Burdur'la ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ercan'ın açıklaması Burdur'da 9 Şubat akşamı deprem beklendiği yönünde algılandı. Ercan, "9 Şubat Cuma akşamı Burdur'da beklenen depremi anlatacağım. Halka açıktır" diye yazdı. Ercan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Ercan bu açıklamasından kısa bir süre sonra paylaşımını revize etti. Ercan sonraki paylaşımında, "9 Şubat Cuma akşamı 20.00 da Burdur'da, sol atımlı Burdur düşüntülü kırığının deprem üretebilirliğini anlatacağım. Halka açıktır" ifadelerini kullandı. 9 Şubat Cuma akşamı 20.00 da Burdur'da, sol atımlı Burdur düşüntülü kırığının deprem üretebilirliğini anlatacağım. Halka açıktır — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 8, 2024