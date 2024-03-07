Ahmet Gün cinayeti faili meçhul kalmasın

Şırnak’ta korucular tarafından öldürülen Ahmet Gün’ün 2 faili avukatlar dosyayı göremeden tahliye edildi. Avukat Vurgun, “Cinayet faili meçhul kalmayacak” dedi.

Haber Merkezi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şenoba Belde Belediye Meclis üyesi ve parti yöneticisi Ahmet Gün’ün öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan emekli korucu Enver Babat ve Ebubekir Babat 29 Şubat’ta tahliye edildi. Ahmet Gün’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Sıddık Babat tutuklu bulunuyor.

Gün ailesi avukatı Özüm Vurgun, tahliye kararıyla yargıya güven kalmadığını ifade etti. Vurgun, işlenen cinayetin siyasi bir cinayet olduğunu, faillerin gerekli cezaları almaları için bütün hukuki yolları kullanacaklarını söyledi.

Avukat Vurgun, savcılığın suç vasfının değişebileceği bilgisi verdiğini kaçma şüphesi yoktur gerekçesiyle tahliye talep ettiğini, hakimliğin de talebi kabul ettiğini aktardı. Vurgun, “Dosyada gizlilik kararı var. Biz bu dosyaya hala erişemiyoruz ve dosya içerisinde yokmuşuz gibi davranılıyor. Hakim ve savcıyla görüştüğümüzde, ‘tutuklu kalan şüpheli suçlu’ deniliyor. Bu dosyada mağdur bir müşteki yokmuş gibi davranılıyor. Mağdur olan olaydan yaralı kurtulan Gün sekizinci ameliyatını olacak ve tedavisinin sonuç vereceği bile belli değil. Savcılığın tek suçlu teorisini kabul etsek bile Abdurrahim Gün’ü kim vurdu, kim sopalarla dövdü? Bu soruların cevabı yok. Sanki bu dosyada sadece bir ölen var, yaralı olan hiç kimse yokmuş gibi davranılıyor” dedi.

Yargının hukuki bir karar vermediğini belirten Vurgun, “Bu siyasi bir karardır. Savcılığın ‘Kaçma şüphesi yok, suç vasfı değişebilir’ demesinden dolayı hukuki bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Failler bir süre kaçak durumdaydı hatta şu anda dosyada hala bir kişinin aranması bulunuyor. Ahmet Gün katledildiğinde oğlu yanında olmasaydı veya o hayatını kaybetseydi bu cinayet faili meçhule olarak kalacaktı” diye konuştu.