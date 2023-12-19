Ahmet Hakan, ‘görevini yapıyor’: İYİ Parti’ye 'AKP'ye doğru' yol gösterdi

Erdoğan’ın ‘görevini yaptığı için’ övdüğü Ahmet Hakan, Millet İttifakı’ndan koparak CHP’yi hedef almaya başlayan İYİ Parti’ye yol gösterdi. Hakan, İYİ Parti'nin iktidarın 'olumlu' çalışmalarını desteklemesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’yi hedef alan açıklamalar yapınca birçok önemli ismin istifasına neden oldu. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de sular durulmuyor, istifalar sürüyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir programda ‘görevini yaptığı için övdüğü’ Hürriyet yazarlarından Ahmet Hakan, bugünkü “İYİ Parti bu süreçten nasıl çıkar” başlıklı yazısında Akşener’e yol gösterdi.

Ahmet Hakan’ın tavsiyeleri şöyle oldu: “Ekonomideki gidişatı eleştiren ama PKK’ya karşı mücadelesine tam destek veren... Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlara vurgu yapan ama savunma sanayisindeki gelişmeye sahip çıkan... İktidarın olumsuzluklarını sonuna kadar dile getiren ama olumlu taraflarına işaret etmeyi ihmal etmeyen...”

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan geldi. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu’nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ihraç edildi. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun da istifa etmesiyle İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 39’a düşmüş oldu.